E poi c’è l’altro mercato: Darwin Nunez, fatta col Liverpool per 100 mln totali

L'attaccante della nazionale uruguaiana Darwin Nunez lascerà il Benfica per passare al Liverpool in un affare da 100 milioni di euro, secondo quanto riportato oggi da diversi giornali sportivi portoghesi. Per 'Record' e 'A Bola', i due club hanno raggiunto un accordo sabato a Lisbona e i Reds di Juergen Klopp sarebbero pronti a pagare una somma di 75 milioni di euro a cui si potrebbero aggiungere ulteriori 25 milioni a seconda di determinati obiettivi sportivi.