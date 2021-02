Derby, la fidanzata di Theo Hernandez alla DS: “Che umore deve avere dopo questa partita?”

Di come sia l'umore in casa rossonera dopo il derby perso ha parlato la fidanzata di Theo Hernandez, Zoe Cristofoli.

Theo Hernandez non si era nascosto nei giorni precedenti al derby. La partita più attesa. E quella classifica che apriva speranze per le due milanesi, da troppo tempo ai margini dei giochi decisivi in serie A. "Chi temo di più? In realtà non temo nessuno e nemmeno i miei compagni hanno paura", aveva dichiarato ai microfoni di Dazn il giocatore rossonero qualche giorno prima del derby.