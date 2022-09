Dybala: “Roma da scudetto? Bisogna star tranquilli. Mou tra i top al mondo”

A Sky Sport, l’attaccante della Roma Paulo Dybala ha parlato così dopo la vittoria nel posticipo contro l’Empoli: “Quanto manca alla Roma per essere da scudetto? L’ho detto quando sono arrivato: dobbiamo stare tranquilli, c’è voglia di tutti, Mourinho è tra i più forti al mondo, abbiamo giocatori incredibili, dobbiamo creare una mentalità vincente ora. Sapevamo che per Zaniolo sarebbe stato molto difficile giocare questa partita, lui ha dimostrato voglia di star con noi, la sua disponibilità. Questo per noi è un messaggio molto importante. Belotti? L'ho trovato più forte”.