Caso Suarez, l’esaminatore: “Sei stirato, ma glielo ridarei. Sui vertici dell’Ateneo ha pesato…”

Lorenzo Rozza è il professore dell’Università per Stranieri di Perugia che ha esaminato Suarez nel giorno in cui gli è stata conferita la cittadinanza italiana. «È stato un voto un po’ stirato. Come quando a scuola un alunno è da cinque e mezzo e il professore gli mette sei, ma quel voto glielo ridarei», ha detto in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. E in quella si è difeso dopo che la sua posizione si è alleggerita, pur restando tra gli indagati.

Ha negato di aver subito pressioni dalla Juventus: «Mai parlato con qualcuno della Juve, né con Paratici o altri. Il dg Olivieri parlava di future convenzioni? Dovete chiederlo a lui. C’è una sua intercettazione in cui mi parla di possibili future collaborazioni con la Juve, io neanche gli rispondo», spiega. E aggiunte: “Vertici dell’Ateneo a disposizione della Juve? Secondo me ha avuto un peso la loro fede calcistica. Suarez è davvero un B1, stirato ma sì. L’esame è parlato e sapeva rispondere. Conosceva prima le domande? Abbiamo chiarito con i pm. Se gli hanno mandato il pdf con le risposte non è stata una mia iniziativa, io non ho avuto rapporti col giocatore. Non gli abbiamo fatto le stesse domande che erano nel PdF e c’era anche un altro esaminatore».

(Fonte: La Repubblica)