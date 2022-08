Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Lecce: c’è Raspadori

Il Napoli al Maradona ospita il Lecce per la 4ª giornata di Serie A. Turnover per Spalletti, che dal 1′ schiera per la prima volta Olivera da terzino sinistro e Raspadori alle spalle di Osimhen. Dalla panchina sia Lozano che Kvara: ci sono Politano ed Elmas sulle fasce. Nel Lecce conferma per Banda nel tridente offensivo, partono fuori sia Strefezza che Ceesay. Prima da titolare per Pezzella in difesa. Di seguito le formazioni ufficiali: