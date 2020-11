Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Cagliari: Pirlo si affida a Morata-Ronaldo

Il Cagliari, senza Godin che è in isolamento per il coronavirus, affronta la Juventus di Pirlo. Queste le formazioni in campo al fischio d’inizio:

JUVE – Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Kulusevki; Morata, Ronaldo; Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Di Pardo, Frabotta, McKennie, Chiesa, Bentancur, Portanova, Dybala, Vrioni. Allenatore: Pirlo.

CAGLIARI – Cragno; Zappa, Pisacane, Klavan, Walukiewicz; Tripaldelli, Marin, Rog, Ounas; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: 1 Aresti, 31 Vicario; 44 Carboni; 12 Caligara, 21 Oliva; 27 Cerri, 30 Pavoletti, 20 Pereiro, 33 Sottil, 17 Tramoni. Allenatore: Di Francesco.