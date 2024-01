«EL, quindi fuori dalla CL, fuori dalla Coppa Italia e cammino difficile in Serie A, se ci aspettavamo di essere fuori dalla corsa a tanti obiettivi già ora? È bello essere in gara fino in fondo, vorremmo essere ancora in CL e in Coppa Italia ed essere piazzati meglio in campionato». Così Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato su Skysport alla fine della partita contro l'Atalanta che ha eliminato la squadra rossonera dalla Coppa Italia.