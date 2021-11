Gasperini: “Napoli da scudetto, l’Atalanta non ancora. Il rinnovo…”

A Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato così dopo la vittoria per 4-0 contro il Venezia anche della corsa scudetto

A Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato così dopo la vittoria per 4-0 contro il Venezia: “Era importante vincere per dare continuità al successo contro la Juve. Ero convinto dell’atteggiamento dei miei oggi, nonostante i 7 cambi, ero sicuro di chi ha giocato. Napoli-Atalanta da scudetto? Non è questo il momento da parte nostra. Loro giocano sicuramente per lo scudetto, noi questa credibilità ancora non l’abbiamo acquisita, non abbiamo la dimensione di quelle tre sopra, anche se come punti siamo molto vicini. La voglia di misurarci c’è. Rinnovo? L’accordo c’era da tempo, è la testimonianza da parte mia verso l’ambiente, la famiglia Percassi, anche oltre al calcio, c’è un feeling particolare”.