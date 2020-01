Gasperini: “Sarebbe stata vittoria meritata. Perché non ha dato rigore a Toloi? Contro l’Inter…”

Gian Piero Gasperini ha abbracciato Conte alla fine della gara contro l’Inter che si è chiusa sull’1-1. «Ci siamo abbracciati perché è stata una bella partita e tra noi c’è stima anche se siamo carichi durante la partita», .

-Fiatone nel fuori onda, ha avuto risposte dalla sua Atalanta?

Abbiamo fatto bene tutta la gara, nel secondo tempo abbiamo dominato. Non è stato facile andare in svantaggio e prestare il fianco alla velocità di Lukaku e Lautaro. I tre difensori sono stati bravi ad accorciare ed anticipare, gli hanno impedito di giocare negli spazi. Poi sono cresciuti gli attaccanti che nel primo tempo non sembravano in serata e ne ha giovato tutta la squadra.

-Reimposterebbe la partita come ha fatto?

Solo giocando Zapata può trovare la condizione migliore perché fisicamente ora è recuperato e ha solo bisogno di giocare e dover passare attraverso questi test. Dietro abbiamo fatto benissimo. Questo è il nostro modo di giocare. Troppo comodo sempre pensare di avere un uomo in più per difendere. Dietro sono stati bravi. Ci è scappata una palla nei primi minuti. Quando giochi contro l’Inter devi prenderti dei rischi per porre dei problemi a loro che difficilmente di solito hanno.

-I calci di rigore…

Abbiamo sbagliato tanti rigori. Penso sia stato bravo Handanovic, non è nuovo a queste imprese e ne ha parati tanti. Sarebbe stata una vittoria tutto sommato meritata. E’ stata una grandissima occasione.

Non sempre giochiamo a sinistra con il Papu, abbiamo più varianti. Zapata ha fatto le prime sette otto partite e aveva grandi condizioni fisiche, meglio di un anno fa ed era un giocatore di altissimo livello. Se torna il Duvan di inizio anno siamo più forti.

-Meno arrabbiato per il rigore non dato a Toloi?

Beh, insomma. Non è capito perché non è stato dato quel rigore. Lo dico a partita finita ma queste cose sono brutte, questi tipi di errori con il Var non dovrebbero esserci. Queste cose tolgono valore ad uno strumento. Questi sono casi in cui bisognerebbe intervenire perché non sono facili da vedere.

