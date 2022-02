Blessin: “Ovvio che Inter avrebbe avuto le sue chance. Genoa crede nella salvezza”

L'allenatore del Genoa ha commentato il pareggio contro i nerazzurri ai microfoni di DAZN

-Gol subiti pochi, come si può lavorare per migliorare l'attacco del Genoa?

Subire due gol in cinque partite è positivo e sono soddisfatto. Per quanto riguarda l'attacco non sono preoccupato, se continuiamo a creare occasioni sarò soddisfatto, a volte gira male.