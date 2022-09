Giampaolo: “Arbitro? Dopo l’espulsione solo a favore del Milan. Gli ho dato del coglione”

"Dopo l'espulsione di Leao, sacrosanta, l'arbitro ha arbitrato a senso unico, come se dovesse mettere a posto le cose. Non bisogna arbitrare con arroganza, ci vuole rispetto e non solo per il Milan. La partita era importante anche per noi. La mia espulsione è stata giusta, gli ho dato del coglione ed è giusto che mi abbia mandato via. Ma è stata la gestione dei cartellini che non mi è piaciuta. La partita? Abbiamo sbagliato una sola gara, quella di Salerno, per il resto abbiamo fatto sempre bene. Le chiacchiere a Genova? La squadra è isolata e non le manca nulla, deve pensare solo a giocare. Problemi non ci sono".