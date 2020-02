Gotti: “Con lo spirito visto contro l’Inter, l’Udinese si toglierà delle soddisfazioni”

Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato dopo la partita contro l’Inter. Queste le sue parole rilasciate a Skysport: «La partita ha preso una piega diversa su un episodio diverso e se penso alle nostre occasioni mi dispiace. Un’ora buona? Sono dispiaciuto del risultato ma non deluso. L’atteggiamento della squadra è stato eccellente e hanno cercato di fare la partita che volevamo. Poi contro queste squadre basta poco a prendere gol».

-Bella prestazione, impressionante la corsia di sinistra. Fofana quanto ancora può crescere?

Grazie per i complimenti, fanno piacere. Ma raccogliere zero punti è difficile da mangiare giù. Moses ha messo in difficoltà Sema, poi con Fofana hanno messo in difficoltà il giocatore nerazzurro e sono stati bravi. Fofana ha le potenzialità per giocare in Champions ma deve trovare continuità a quel livello lì.

-Fino ad un certo punto grande partita a centrocampo, ma Fofana a volte non ha l’ultimo passaggio per fare gol…

Io dico che l’atteggiamento dell’Udinese è stato buono. Sul 2-0 abbiamo avuto momenti di difficoltà ma non abbiamo abbandonato le armi, abbiamo continuato a lottare per mettere la palla dentro. Gli attaccanti hanno difeso per tutto il tempo. Se c’è questo spirito nelle prossime partite ci toglieremo soddisfazioni.

(Fonte: Skysport)