Derby, il Milan si allena: Ibrahimovic in gruppo. Rebic ancora in dubbio

Zlatan Ibrahimovic verso una maglia da titolare nel derby con l’Inter. Il giocatore, dopo essere stato contagiato dal Covid19, è guarito ed è tornato a disposizione di Pioli. Ancora positivi Gabbia e Duarte tra le fila rossonere. Ieri lo svedese non si era allenato con i compagni, oggi invece ha giocato la partitella con i giocatori della Primavera ed è una buona notizia per l’allenatore rossonero. Probabilmente dovrà invece fare a meno di Rebic, lussazione al gomito sinistro per lui e resta in dubbio per la gara di sabato prossimo.

(Fonte: SS24)