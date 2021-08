Inter-Genoa, i convocati di Ballardini: fuori in otto, non c’è Destro

Le scelte dell'allenatore del Grifone per la partita in programma domani a San Siro alle 18.30: pesa l'assenza dell'attaccante

Sono 24 i calciatori convocati da Davide Ballardini per Inter-Genoa, in programma domani a San Siro (calcio d’inizio ore 18.30) e partita inaugurale del campionato di Serie A. C’è Salvatore Sirigu, fuori dalla lista Destro, Czyborra, Semper, Ghiglione, Cassata, Radovanovic e gli squalificati Bani e Behrami. Spicca l'assenza dell'attaccante, con un passato proprio in nerazzurro.