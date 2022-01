Inter-Lazio, la formazione probabile di Sarri. Userà la stessa carta dell’andata?

La formazione biancoceleste non avrà a disposizione Acerbi e il ballottaggio con Patric dovrebbe vincerlo Radu

Che Lazio sarà quella che domani affronterà l'Intera San Siro? Un dato preoccupa Sarri: 37 gol subiti in 20 partite di campionato, quasi una media di due gol a partita. Qualcosa dovrà cambiare, il tecnico della Lazio, a livello di equilibrio in difesa. Gli mancherà Acerbi, uno dei leader della difesa, dopo aver rimediato nella prima gara dell'anno un infortunio muscolare. Ballottaggio aperto tra Radu e Patric per sostituirlo, il primo oggi - dicono a Skysport - è stato provato in allenamento. Ci dovrebbe essere lui con LuisFelipe.