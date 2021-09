Italiano: “Vlahovic, crescita incredibile! Ricordiamo l’età, da come esulta…”

Le dichiarazioni dell'allenatore viola sul centravanti serbo, seguito anche dai dirigenti dell'Inter in chiave mercato

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa oggi. Ecco le sue dichiarazioni su Dusan Vlahovic, sogno proibito dell’Inter per l’attacco già dalla scorsa finestra di mercato: “Sono felice di avere calciatori così (come Vlahovic, ndr), non devono mai cambiare, devono andare forte in settimana. È in una fase di crescita incredibile, è del 2000, è giovanissimo. Sta dimostrando di avere grande personalità, gioca da adulto, è attaccato alla maglia, si vede da come esulta, da come rincorre quando sbaglia. È la strada per diventare grande".