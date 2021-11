Juve, per Danilo lesione del muscolo adduttore della coscia: fuori due mesi

Per Massimiliano Allegri non arrivano buone notizie dall'infermeria. Il brasiliano starà fuori due mesi

Per Massimiliano Allegri non arrivano buone notizie dall'infermeria. Il tecnico della Juventus perde Danilo, uscito per infortunio nel corso della gara contro la Lazio. Il brasiliano è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici. Come si legge sul sito della Juventus, gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane.