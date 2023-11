Juve, Szczesny: “Meno due dall’Inter? Felice per i tre punti, presto per la classifica”

Szczęsny, portiere della Juventus, dopo la vittoria sulla Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Skysporte quando gli hanno chiesto se, come ha detto Allegri, è più felice di essere a più sette dall'Atalanta che a meno due dall'Inter, ha risposto: «Sono felice per i tre punti. È ancora troppo presto per guardare la classifica. Stiamo facendo bene, stiamo facendo risultati positivi anche in trasferta, a Milano, a Firenze, in gare difficili. Siamo contento di quanto stiamo facendo. Ma abbiamo più punti rispetto all'anno scorso? Sì anche perché non dovrebbero toglierci altri dieci punti come l'anno scorso. Non so neanche quanti punti abbiamo, adesso prepariamo la partita col Cagliari».