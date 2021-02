Juve, l’ex Vignola: “Errori inammissibili in costruzione. Già contro l’Inter…”

La squadra di Pirlo è finita sotto accusa dopo le sconfitte nelle ultime due partite tra Serie A e Champions League

La Juventus di Andrea Pirlo è finita nel mirino dei critici per la doppia sconfitta tra Napoli e Porto. In particolare, la gara di Champions League ha evidenziato alcuni problemi dei bianconeri in fase di impostazione. Ne ha parlato anche l'ex calciatore proprio della Juventus Beniamino Vignola ai microfoni di TMW: "Credo sia una moda partire dal basso e lo fanno in tante squadra. Da un certo punto vista è anche una cosa positiva per la costruzione del gioco però si deve fare quando gli avversari sono nella loro metà campo. Se invece la squadra ti sta attaccando, è un rischio che non vale la pena di correre. Bentancur tra l'altro anche con l'Inter aveva fatto errori simili. In certi casi meglio la palla lunga. E' un errore inammissibile quello di ieri".