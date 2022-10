Juventus, Allegri: “Ci siamo ricascati. Non è possibile sbagliare tanti passaggi”

Se giochiamo in avanti, prendiamo meno contropiedi e possiamo diventare più veloci e incisivi. Oggi abbiamo cominciato a giocare sempre indietro, anche quando c'erano azioni offensive. Dobbiamo migliorare, ma non è possibile sbagliare i passaggi. Non è che due partite che ti danno entusiasmo risolvono tutti i problemi. Scontri diretti come questo vanno vinti, invece sbaglia due-tre-quattro per sbagli tecnici e aggiungiamoci la sfortuna... Dobbiamo essere più cattivi su contrasti e con la voglia, ma con la paura difficilmente potremo fare bene in campionato. Togliendocele potremo fare sicuramente meglio".