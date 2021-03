Juventus, Morata: “Tutti si aspettano che cadiamo, ma lotteremo fino alla fine”

Le parole dell'attaccante bianconero dopo la vittoria della squadra di Pirlo contro la Lazio

Alvaro Morata è stato il protagonista principale della vittoria della Juventus contro la Lazio. Lo spagnolo ha parlato al triplice fischio dell'incontro ai microfoni di DAZN: "Ho passato tre settimane difficili, un periodo duro. Ora sto recuperando bene, mi sento molto meglio e spero di stare ancora meglio martedì. C'è rabbia perché tutti si aspettano che cadiamo, ma oggi abbiamo mandato un messaggio e ci siamo. Finché ci saranno punti a disposizione, lotteremo fino alla fine. Quando si gioca con il miglior attaccante della storia del calcio bisogna che tutti pensino prima ad assisterlo e poi a far gol. E' un robot, bisogna dargli la palla perché segna sempre. Il mister quest'anno mi chiede di giocare tra le linee perché sa che posso farlo ed è una bella sensazione fare assist come a Rabiot stasera che ha tirato una martellata. Oggi bisogna avvalorare la rimonta perché abbiamo avuto una reazione da grande squadra, ora bisogna pedalare perché martedì ci giochiamo la vita. Derby di Madrid? A casa in TV o in giro con l'iphone la guarderò sicuramente".