Leao: “Sto meglio, mi sto prendendo tempo per il rientro. Il Milan sta facendo bene”

Al Gran Galà del Calcio, Rafael Leao si è fermato ai microfoni di Skysport e ha sottolineato: «Come sto fisicamente? Sto bene, non è una lesione grave ma non posso rischiare. Sto lavorando con lo staff medico senza correre nessun rischio, il campionato è lungo, non ho dolore ma mi prendo del tempo per essere al cento per cento. Il Milan sta facendo comunque bene ma spero di tornare presto».