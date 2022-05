Linus: “Dybala disperato faceva impressione. Storia finita per tre motivi”

Il pensiero del noto conduttore radiofonico e tifoso della Juventus a proposito dell'argentino

Anche Linus, noto conduttore radiofonico e grande tifoso della Juventus, in collegamento di Sky Sport ha commentato il divorzio tra Paulo Dybala e il club bianconero: "Mi ha molto commosso l'addio di Dybala. Quello di Chiellini ci stava, vedere Paulo disperato o quasi faceva un po' impressione. Il destino ci prende sempre un po' in giro, perché alla fine ci sono almeno tre motivi per i quali la storia è finita: una trattativa economica difficile considerando il momento e che lo porterà a guadagnare cifre anche più basse rispetto a quelle che avrebbe potuto prendere alla Juventus se si fossero accordati qualche mese prima, il ruolo di 9 e mezzo/10, sempre difficile da interpretare ai massimi livelli e la fragilità fisica che per assurdo è finita dopo l'annuncio del divorzio. Non sto insinuando che ci fosse voglia di non giocare, semplicemente ora non si fa più male. Stiamo vivendo da juventini un momento di grande passaggio e Dybala, pur con la faccia da bambino, faceva parte della vecchia guardia".