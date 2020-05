Maldini sulla ripresa: “La Francia ha sbagliato a decretare lo stop. Milan? I giocatori non…”

Il dt del Milan, Paolo Maldini, è guarito dal Coronavirus. In una diretta Instagram con Filippo Inzaghi ha sottolineato “il dovere di provare a tornare in campo. C’è da stare attenti, ma non riprendere sarebbe un disastro sotto tutti i punti di vista. La Francia ha sbagliato a decretare lo stop ma noi accetteremo quello che sarà il verdetto del governo. C’è tanta incertezza”. Maldini ha parlato anche delle prime sedute dei rossoneri: “Abbiamo chiuso le parti comuni di Milanello, i giocatori sono divisi quattro per ogni campo e in dodici riesci a lavorare bene lo stesso. Non ce la facevano più a stare a casa e noi nemmeno”.

Sul suo futuro Maldini ha aggiunto: “Sono sicuro che farò il dirigente solo al Milan, non lo farò da nessun’altra parte. Da dirigente devi conquistarti tutto, sei meno credibile di quando dai l’esempio in campo, non basta l’impegno, l’essere sempre a disposizione, puntuale e preciso. La cosa bella è capire a distanza di tempo quello che è stato fatto dai tuoi dirigenti ai tempi in cui giocavi”.

Mai pensato di fare l’allenatore: “Sapevo bene di non volevo fare. Ho visto la vita che faceva mio papà, i capelli di tanti compagni che sono cambiati. Alla fine della mia carriera non avevo voglia di iniziare a fare i bagagli, rimetterti in gioco e partire”.

