Maldini: “Se ci siamo ripresi dal derby con l’Inter? Primo tempo migliore degli ultimi 5 anni”

Paolo Maldini ha parlato del momento del Milan ai microfoni di Skysport. Il dirigente rossonero ha parlato anche della sconfitta nel derby con queste parole: «Ripresi dal secondo tempo contro l’Inter? Se analizziamo bene la partita è stato un primo tempo fantastico. Credo il miglior primo tempo degli ultimi cinque anni contro una squadra che è prima in classifica in Italia. Ci sono delle mancanze, lo sappiamo e stiamo lavorando su questo. Non siamo la squadra perfetta, stiamo lavorando per migliorare ed eliminare gli errori per non perdere partite che sinceramente non meritiamo di perdere. Quando hai la squadra giovane può succedere. Succede anche alle squadre esperte. Chi è stato calciatore sa che nei momenti di difficoltà, quando la gara cambia, ti aggrappi ai giocatori come esperienza. Ibra e Kjaer, danno questa sicurezza ma forse è ancora troppo poco per far crescere velocemente i giovani».

-Ibra ti sta stupendo?

Ma si perché dal punto di vista del giocatore anche se non è da scoprire è stato un campione in ogni lega disputata. Da un punto di vista fisico, un giocatore si può anche allenare da solo ma dopo due mesi e mezzo si sa che è difficile incidere in un campionato come quello italiano.

(Fonte: SS24)