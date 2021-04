Milan, Bennacer: “Scudetto? Giochiamo per finire al 1° posto. Ora serve il 200%”

Le parole del centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, in vista del rush finale di campionato sulla lotta per lo Scudetto con l'Inter

"Di certo non giochiamo per essere secondi o terzi, ma per provare a finire primi, per questo vogliamo fare del nostro meglio e vedremo che succede. Il Milan è una grande squadra con tantissimi tifosi, daremo tutto fino alla fine. Mancano dieci partite e io come tutta la squadra dobbiamo andare al 200% perché è l'ultima spiaggia per cercare di fare qualcosa di importante".