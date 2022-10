Milan, De Ketelaere delude ma Pioli lo difende: “Il percorso è quello giusto”

Stefano Pioli è sicuro: il suo Milan si è messo alle spalle la scoppola subita in Champions League con il Chelsea. Ha parlato così il tecnico rossonero in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con la Juventus: "La partita col Chelsea l'abbiamo archiviata immediatamente e la riapriremo domenica mattina per capire cosa fare meglio. Ieri i ragazzi erano stanchi, ma li ho visti vogliosi. Non significa che domani vinceremo la partita. Non dimentichiamoci che squadra e che obiettivi abbia la Juventus, ma noi ce la metteremo tutta. Theo Hernandez? Se oggi confermerà la condizione di ieri domani sarà a disposizione".

Nel mirino di stampa e ambiente è finito Charles De Ketelaere, protagonista di un avvio di stagione molto al di sotto delle aspettative. Ma Pioli non sembra preoccupato: "Il percorso di Charles è quello giusto e corretto: quando un giocatore ha talento, è intelligente e ha disponibilità credo che abbia un grande futuro. Io credo abbia un grande futuro. Mi ricordo il Leao di tre anni fa, il Tonali del primo anno: molti erano pronti a criticarli e a mettere in dubbio le loro qualità. De Ketelaere è un giocatore di talento, ha bisogno di tempo e di adattarsi per essere sempre più determinante. Ma la strada è quella giust e per me non è un mistero".