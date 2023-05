Milan, Giroud: “Volevamo vincere per rialzarci dopo la semifinale. Con la Juve…”

Ero deluso, ovviamente. Io ho 37 anni ma quando gioco a calcio sono come i miei bimbi, voglio sempre vincere. vuol dire tanto questa maglia, giocare qua. Spero non sia l'ultima partita in CL. Ho pensato un po' al futuro, faremo di tutto per qualificarci per club e tifosi lo meritano.

Se mi avessero detto che avrei vissuto ancora queste emozioni in CL non me l'aspettavo, l'obiettivo non era vincere lo scudetto al primo anno, ma qualificarci in CL. L'anno scorso è stata una grande stagione in Serie A. Quest'anno abbiamo avuto difficoltà in campionato ma in CL abbiamo reso felici i tifosi. E spero che l'anno prossimo potremo imparare ancora delle cose con questo gruppo che ha tante qualità.