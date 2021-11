Tonali: “Derby? Nessun favorito. Io all’Inter? Sentivo, ma il Milan è un sogno. Barella…”

Il centrocampista rossonero ha parlato della partita di domenica sera e del suo rivale-amico

Ai microfoni del Corriere della Sera, Sandro Tonali ha parlato del derby con l'Inter. Queste sono solo alcune delle sue dichiarazioni rispetto alla gara in programma a San Siro domenica sera. Senza dimenticare la lotta per lo scudetto:

«Non pensavamo di essere a +7 a questo punto. Ma pensiamo a noi stessi e alla continuità che sta facendo la differenza. La strada è quella giusta. Scudetto? Ci crediamo tutti ed è giusto così. Se in 11 partite, non due, abbiamo dimostrato di potercela giocare, vuol dire che siamo una grande squadra. E quindi abbiamo il dovere di crederci», ha detto.

«Se ti riteniamo di essere favoriti per lo scudetto? Il campionato è lunghissimo ed è difficile parlare di favorito. Noi continuiamo su questa strada sulla quale siamo da un anno, non vogliamo fermarci. Siamo cresciuti anche negli scontri diretti. Ibra? Un giocatore che ti cambia la testa. Sa sempre cosa fare, cosa dire. Ti fa fare un salto di qualità. La prima volta che l'ho visto nello spogliatoio sono tornato bimbo, non smettevo di guardarlo e pensare che oggi è un mio compagno è pazzesco», ha aggiunto.

«Noi favoriti nel derby? Non esistono favoriti in una gara così. C’è troppa carica, troppa tensione. Noi cercheremo di fare la partita senza snaturare il nostro modo di giocare, che è la nostra forza. Chi temo di più tra i nerazzurri? È una grande squadra, sarà dura. Ma noi siamo il Milan. Sfida con Barella? È un amico ed è un ottimo giocatore. Lo ammiro molto. Potevamo essere compagni all'Inter? Sentivo, ma non sapevo niente. Al Milan sono felice ed è un sogno nella squadra per cui tifavo da bambino», ha concluso.