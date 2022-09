Napoli, Spalletti: “Col Milan sarà una bella partita, chi gestirà meglio la palla…”

"Sono due squadre che stanno poco attente agli equilibri per la voglia di vincere le partite. Chi gestirà meglio la palla, più anticipo sul gioco, lì ci sarà il vantaggio. La formazione l'ho pensata, giocheremo in 11 anche noi e poi non so dire altro, non posso dirla certo il giorno prima. Non sarebbe corretto per i giocatori saperlo oggi. Sarà una bella partita, penso l'abbia detto anche Pioli che sono due squadre simili: lui è stato molto bravo a tenere tutto unito l'ambiente perché hanno passato momenti di difficoltà, ma li hanno superati e hanno tirato tutti dalla stessa parte. Il Milan è la squadra campione d'Italia, hanno qualche vantaggio".