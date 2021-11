Milan, Pioli: “Segnali positivi per il derby. Inter? Favorita dopo lo scudetto meritato”

Le parole dell'allenatore rossonero dopo il pareggio di Champions a pochi giorni dal derby con i nerazzurri

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Prime Video per commentare il match contro il Porto: "La partita che ci interessava era quella che abbiamo giocato. Potevamo fare meglio soprattutto nelle scelte, dovevamo cercare più la profondità. È chiaro che subire un gol così ha condizionato il nostro modo di giocare. Sul secondo tempo non posso dire niente, soprattutto per l’aggressività. Il Porto è una squadra forte, lo scorso anno ha eliminato la Juve, il livello è molto alto. Non siamo stati così continui nei 95 minuti. Per vincere in Champions devi meritarlo. Segnali verso l'Inter? Sono positivi. La squadra è dispiaciuta, volevamo trovare la prima vittoria in Champions. Sono gare che ti danno energia e carica, sarà un'altra gara difficile. Hanno vinto meritatamente scudetto e rimangono favoriti. Dovremo giocare una gara di alto livello, ma abbiamo la possibilità di fare bene".