Sky – Milan, ridotta la squalifica di Rebic: turno di stop diventa multa da 15 mila euro

Il Milan sorride: accolto il ricorso per la squalifica di Ante Rebic, che sarà a disposizione di Pioli nella sfida con la Samp di sabato

Arrivano buone notizia per il Milan e per il suo allenatore Stefano Pioli. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il ricorso del club di Viale Aldo Rossi per la squalifica di due giornate inflitta ad Ante Rebic è stato accolto.