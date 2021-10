Roma-Napoli, Mourinho e Spalletti espulsi entrambi

I due ex allenatori dell'Inter si sono confrontati all'Olimpico: il portoghese è finito negli spogliatoi per proteste. L'italiano per un applauso non capito

Si sono affrontati all'Olimpico la Roma e il Napoli. Quindi due ex allenatori dell'Inter. Da una parte Mourinho, dall'altra Spalletti. È finita in parità la partita e vale il primo posto del club partenopeo in condivisione con il Milan. I due tecnici, accumunati dal passato nerazzurro, sono anche accumunati - oltre che dallo zero a zero - anche da una decisione dell'arbitro che prima ha espulso Mou per proteste (con doppio giallo) a una decina di minuti dalla fine, poi ha mostrato il rosso pure a Spalletti. Peccato che l'allenatore si era avvicinato a lui per un applauso che sembrava in segno di complimento per il direttore di gara Massa. Che invece ha pensato ad un gesto ironico. Rosso pure per lui.