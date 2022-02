Mazzarri, quanti rimpianti. Cagliari-Napoli finisce 1 a 1. Spalletti appaiato con l’Inter

Il tecnico rossoblù e i suoi hanno messo in grossa difficoltà gli azzurri che ora sono secondi in classifica con i nerazzurri. Milan a +2

Alla fine dei conti Mazzarri ha più di un rimpianto. Il suo Cagliari ci mette unghie e denti e dopo lo zero a zero del primo tempo mette in grossa difficoltà il Napoli di Spalletti. Passano anche in svantaggio gli azzurri e i rossoblù li mettono in difficoltà più volte quando sono sull'1-0 (gol di Gustavo Pereiro). Potrebbe raddoppiare Baselli, potrebbe farlo Joao Pedro, ma il tecnico della squadra partenopea si gioca la carta Osimhen ed è quella giusta perché l'attaccante trova un pareggio importantissimo. Il Cagliari ci prova fino alla fine, anche il Napoli, ma le occasioni più nette sono per la squadra sarda che impone un punto alla squadra seconda in classifica a pari merito con l'Inter. Il Milan, nonostante il pari contro la Salernitana, è a due punti dalle due dirette concorrenti (con i nerazzurri che hanno giocato una gara in meno).