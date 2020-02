Usciti malconci nel match di ieri contro il Barcellona, Lorenzo Insigne e Dries Mertens fanno un po’ preoccupare i tifosi del Napoli. Gattuso ha parlato delle loro condizioni in conferenza stampa: “Ce la faranno per sabato o per la gara di Coppa Italia con l’Inter? Non lo so, valutiamo domani (oggi, ndr), Dries aveva una caviglia gonfia, ma credo sia una botta, come Lorenzo”.