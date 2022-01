Napoli, Juan Jesus: “Puntiamo allo scudetto. Contro l’Inter…”

Le considerazioni del difensore brasiliano con passato nerazzurro ora al Napoli alla corte di Luciano Spalletti

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il difensore brasiliano del Napoli Juan Jesus, per parlare del momento dei partenopei e degli obiettivi. Queste le sue considerazioni: "Il gruppo ha dimostrato che anche se mancano due o tre, pure cinque in una partita, possiamo fare comunque bene e buoni risultati. Filotto di gare? Dobbiamo partire dalla prima e fare risultato, per stare lì al secondo posto, pensiamo gara dopo gara per un mese difficile ma bello perché il giocatore vuole sfidare Inter, Barcellona o Lazio. Tentativo Scudetto? Ovvio, abbiamo una maglia importante, siamo consapevoli della nostra forza e puntiamo a vincere, giochiamo a Napoli e senza mancare di rispetto ad altri bisogna puntare a tutto. Purtroppo siamo usciti dalla Coppa Italia, ma ci sono Scudetto ed Europa League e ci proveremo fino all'ultima giornata contro lo Spezia".