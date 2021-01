Juve, Paratici: “Con l’Inter non una buona partita ma non c’è tempo di rimuginare”

Pure Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha parlato prima della sfida nella finale di Supercoppa contro il Napoli. Ed è tornato sulla gara contro l’Inter:

-Avete recuperato Cuadrado…

Abbiamo recuperato un giocatore importante per noi. Sarà della partita ed è la cosa che conta.

-Ronaldo difficilmente sbaglia le finali, cosa vi aspettate da lui…

Quello che ci dà sempre ogni giorno: carisma, personalità, l’appoggio alla squadra che non fa mai mancare. È un giocatore carismatico al di là dei gol per quello che dà sia dentro che fuori dal campo.

-È stato un approccio complicato quello alla finale per come è andata la partita contro l’Inter?

Chiaro, non abbiamo fatto una buona partita ma non c’è tempo, giocando ogni tre giorni, non si può rimuginare troppo. Voltiamo pagina e pensiamo a quella di stasera.

-Che risposta vi aspettate da Pirlo a livello caratteriale soprattutto?

Niente di particolare, è il nostro allenatore. Abbiamo grande fiducia in Andrea. Abbiamo fatto grandi partite finora e qualche partita meno buona come tutti. Perché giocare ogni tre giorni è sempre difficile e recuperare energie mentali in questo momento è molto complicato quindi non ci aspettiamo nulla di particolare. Giocheremo al massimo cercando di vincere la finale.

(Fonte: Rai1)