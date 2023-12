Pioli: “Cardinale? Incontro positivo, vuole delucidazioni. Non c’era tensione”

Scelte? Dei giovani mi fido tantissimo io, il lavoro del settore giovanile pagherà, i giovani arriveranno in prima squadra ed è bello questo. Ci vuole lucidità per capire quando è il momento giusto per metterli e quando no. Questa per me era più adatta per chi conosce bene certe situazioni. Non ho nessun timore a inserirli, ma va fatto nel momento giusto.

Prima recuperiamo certi giocatori, più qualità avremo in campo e nei ricambi. Gli infortuni stanno incidendo, ma noi dobbiamo trovare continuità per provare a lottare fino alla fine per il vertice del campionato.

Tensione nel primo tempo? Non c'era tensione per me, abbiamo fatto una buonissima partita con un avversario che sta bene e fa un bel calcio, gli abbiamo lasciato solo quella situazione con Tomori”, le sue parole.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.