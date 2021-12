Roma, Karsdorp esalta Mourinho: “Mi rende migliore”

Le parole del calciatore olandese della Roma, Karsdorp che esalta il suo allenatore dei giallorossi José Mourinho

"Mi piaceva bere e uscire. Ora non succede più". Lo ha detto il romanista Rick Karsdorp in un'intervista con il sito olandese ELFvoetbal parlando di come il calcio italiano lo abbia cambiato.