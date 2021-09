LIVE / Serie A, Roma-Sassuolo: 1-0. Cristante porta in vantaggio i giallorossi

L'allenatore giallorosso raggiunge un traguardo importante per la sua carriera. Il club ospita all'Olimpico i neroverdi

Panchina numero mille in carriera per Mourinho. Raggiunge il suo traguardo anche grazie a tutte le volte che si è seduto su quella dell'Inter. Ora però per lui c'è il capitolo Roma. E questa sera la sua squadra affronta all'Olimpico il Sassuolo. Vi raccontiamo minuto per minuto la sfida.