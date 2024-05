Romano: “Conte-Napoli, contratti arrivati e traguardo vicino: ecco le cifre”

In collegamento sul canale Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano ha parlato anche di Antonio Conte in chiave Napoli

In collegamento sul canale Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano ha parlato anche di Antonio Conte in chiave Napoli. “Poco fa sono arrivati i contratti ufficiali del Napoli nelle mani di chi gestisce tutta la parte legale dell’allenatore. Siamo alla fase formale, dei documenti: una fase molto importante soprattutto per il Napoli come sappiamo. Il fatto che siano arrivati, è una buonissima notizia per il Napoli, il traguardo è davvero vicino.