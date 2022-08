Sconcerti: “Troppo trionfalismo? Non so a cosa si riferisca Allegri. Ma Vlahovic…”

"Troppo trionfalismo in giro, dice Allegri, e non so a cosa si riferisca. Personalmente leggo in giro cose diverse, ma questo è il primo giorno di scuola e ognuno ha la sua ragione. Per esempio non so cosa sia rimasto del Sassuolo che l’anno scorso si classificò undicesimo. Ha ceduto Scamacca, ha sempre fuori Traoré ed è sul punto di lasciare Raspadori. E’ stata sfortunata la Juve perché il suo acquisto migliore, quello più duraturo, Pogba, è subito entrato nella sua parte oscura, quella che l’ha tenuto spesso fuori anche negli ultimi due anni. Mancava in modo evidente un regista e manca ora anche di più.