Scudetto, che stile il Milan. Striscione offensivo contro l’Inter: “Coppa Italia nel c..o”

Lo striscione tenuto da alcuni giocatori del Milan destinato a far discutere

Nei festeggiamenti del Milan per la conquista dello scudetto, non è mancato qualche sfottò ai cugini nerazzurri. Tutto nella norma, ma uno striscione tenuto dai giocatori rossoneri farà sicuramente discutere. "La Coppa Italia mettila nel c***", il messaggio poco elegante e molto discutibile. Uno striscione che ricorda quello di Ambrosini in occasione della Champions League vinta dal Milan nel 2007. Ai rossoneri non portò molta fortuna, al contrario dell'Inter che tre anni dopo fece il Triplete. Senza dimenticare i cori offensivi nei confronti di Leonardo intonato dai giocatori del Milan nel 2011 allo Stadio Olimpico in occasione della vittoria dello scudetto.