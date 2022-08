Verso Inter-Spezia: un rientro in gruppo per Gotti. Il racconto dell’allenamento

Spezia in campo in vista della sfida contro l'Inter valida per la 2ª giornata di Serie A. Ecco il report ufficiale

Alessandro Cosattini

Spezia in campo in vista della sfida contro l'Inter valida per la 2ª giornata di Serie A. Ecco il report ufficiale della squadra diretta da Gotti: "Nuova seduta mattutina per le Aquile di mister Gotti, che sul terreno del "Comunale" di Follo hanno proseguito nella preparazione della sfida in programma sabato sera in casa dell'Inter, con fischio d'inizio fissato per le ore 20:45.

Il report della seduta

Riscaldamento tecnico, lavoro in palestra gli ordini dei preparatori atletici e esercitazioni tecniche in campo sotto lo sguardo attento del tecnico di Adria; regolarmente in gruppo Kovalenko.

Nel primo pomeriggio, il gruppo aquilotto si è poi ritrovato al "Ferdeghini" per il consueto incontro annuale obbligatorio con l'AIA, rappresentata dal direttore di gara Matteo Gariglio, il quale si è intrattenuto con Gyasi e compagni per affrontare le ultime modifiche del regolamento, come quelle relative al funzionamento della regola del fuorigioco, e analizzare insieme alcuni episodi, in modo da fornire a giocatori e staff i corretti strumenti per valutare le varie situazioni che possono accadere sul rettangolo verde.

Per domani è in programma una seduta pomeridiana sui terreni di Follo", si legge.