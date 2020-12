Stankovic: “Milan favorito, ma non ci arrenderemo. Sarà uno spettacolo. Vorrei i tifosi”

Dejan Stankovic affronterà il Milan con la sua Stella Rossa e ha commentato il risultato dei sorteggi di Europa League per i sedicesimi. L’ex centrocampista nerazzurro ha sottolineato: «Sarà uno spettacolo – ha detto al sito del club serbo – i rossoneri sono un avversario forte. Ho visto la partita contro il Parma e se i gialloblù hanno giocato bene il Milan ha dominato. Sono primi in Serie A ed è anche inutile parlare della loro storia in Europa. Sembra abbiano trovato un equilibrio in questa stagione dopo anni di transizione. Non ho problemi a dirlo, sarà uno spettacolo e mi piacerebbe tanto ci fossero i tifosi. In due partite ci sfideremo: non dobbiamo avere paura di nessuno e dobbiamo rispettare i nostri avversari. Sono un realista nella vita, so che non siamo certo i favoriti. Ma non ci arrendiamo. Cercheremo di sfruttare al massimo le nostre possibilità e di combattere fino in fondo».

(Fonte: crvenazvezdafk.com)