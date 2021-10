Tacchinardi: “Inter, continue lamentele con gli arbitri. Dumfries? Goffo”

Il pensiero dell'ex calciatore della Juventus dopo la gara di ieri

A parlare a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore della Juventus Alessio Tacchinardi. Questo il pensiero su Dumfries e sull'Inter da ex bianconero: "Un errore ci può stare ma lo vedo ancora goffo. E lui è stato preso per sostituire Hakimi. Forse serviva uno con più esperienza difensiva. E non mi è piaciuto il continuo andarsi a lamentare con gli arbitri".