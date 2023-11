Trezeguet: “Finora Juve protagonista. Non ha le coppe e in campionato…”

David Trezeguet, ex giocatore della Juventus, intervistato dalla Bobo TV, ha raccontato della sua nuova vita da allenatore. E poi ha detto la sua anche sul campionato italiano. «Finora è stata una Juve protagonista, non ha le coppe e non è l'abitudine, ma c'è consapevolezza che debba fare bene in campionato. Io sono arrivato in Italia quando il calcio era quello vero, i giocatori volevano conoscere il calcio italiano, volevano essere protagonisti in Italia. I tifosi della Juve da me si aspettavano tanto e credo di essere stato all'altezza della storia bianconera, resta una delle squadre più importanti e gli attaccanti lasciano il segno con i gol».