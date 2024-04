"Le critiche a Stefano le capisco poco. In campionato l’Inter ha stra-dominato, come il Napoli l’anno scorso, il Milan è secondo e si qualificherà ancora in Champions: per il cammino in campionato sono gratuite. In Europa le posso capire, perché dopo essere uscito prematuramente dalla Champions, in Europa League aveva le carte in regola per vincere, invece è uscita con la Roma. Bisogna dare il giusto peso alle cose".