GdS – Udinese, Bijol vuole esserci a tutti i costi contro l’Inter: corsa contro il tempo

Alessandro Cosattini

Sottil attende un recupero importante nella sua Udinese per la sfida contro l’Inter in programma domenica. Ecco le novità sulla squadra friulana in arrivo dalla Gazzetta dello Sport di oggi, in particolare su un infortunato appunto:

“Jaka ha fretta e vuole a tutti i costi esserci domenica contro l’Inter. La distorsione alla caviglia rimediata la sera di Udinese-Roma sembra essere alle spalle, ma sul numero 29 c’è ancora qualche perplessità riguardo a una sua convocazione per il match dell’ora di pranzo con i nerazzurri. Bijol, pur avendo visto poco il campo in questa sei gare (è stato in panchina con Milan e Monza, ha giocato 24 minuti con la Salernitana, 90 con la Fiorentina e 17 con la Roma, infortunato a Sassuolo) è uno tra i nuovi bianconeri più interessanti e la sua assenza toglierebbe al reparto arretrato un elemento importante, unico per capacità di palleggio. Proprio per questo è protagonista di una corsa contro il tempo per poter dire la sua contro la squadra di Simone Inzaghi.

A Udine, per un inserimento rapido, Bijol ha trovato un alleato del periodo passato al Cska Mosca: Rodrigo Becao. Con l’esperto brasiliano, nonostante le differenze culturali, legò da subito e in questi anni i due difensori sono sempre rimasti in contatto, fino all’arrivo di Jaka in Friuli. Se lo sloveno non ci sarà con i vice campioni d’Italia toccherà all’amico giocare ancora una volta al suo posto”, si legge.