Ziliani: “Chiellini? Che schifo, abisso di amoralità. L’ultima frase è da portarlo in tribunale”

Giorgio Chiellini continua a far discutere con la sua autobiografia: stavolta nel mirino del difensore della Juve è finito Sergio Ramos. Chiellini voleva, nella sua idea, lodare il difensore del Real Madrid ma l’effetto è stato devastante.

“Sa come essere decisivo nelle partite importanti, con interventi al di fuori di ogni logica e provocando infortuni con astuzia diabolica. Quello su Salah fu un colpo da maestro”, ha scritto Chiellini a proposito di Sergio Ramos.

Paolo Ziliani ha commentato così l’uscita, davvero infelice, del difensore bianconero. “Chiellini che elogia Sergio Ramos per la sua bravura nel “provocare infortuni con astuzia diabolica”, vedi Salas in finale di Champions. Ora, a parte che Ramos dovrebbe portarlo in tribunale, l’abisso di amoralità che lo juventino ci sta rivelando è da pelle d’oca. Schifo vero”.